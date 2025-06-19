Трамп согласился на вступление США в войну, но дал Ирану последний шанс: детали

Президент США Дональд Трамп заслушал доклады командования и согласился с военным планом удара по Ирану. Вместе с тем пока что лидер американцев воздерживается от окончательного приказа, надеясь на то, что Тегеран все-таки откажется от своей ядерной программы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что во вторник вечером Трамп сообщил своим старшим советникам, что одобрил военные планы в отношении Ирана, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Следующая неделя будет очень важной, возможно, меньше недели", – заявил Трамп, отвечая на вопрос, решил ли он нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил, что Иран не сдастся и предупредил, что любое военное вмешательство США приведет к "непоправимым последствиям".

В материале говорится, что США в разы увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая американская авианосная ударная группа направляется к Аравийскому морю. Хотя Пентагон заявил, что эти действия носят чисто оборонительный характер, однако они улучшают позицию США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран.

Издание допускает, что такие действия также могут быть тактикой давления, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран предупредил Соединенные Штаты о "решительном" ответе в случае их прямого вмешательства в военную кампанию Израиля. Об этом сообщает "The Times of Israel".

Посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что Вашингтон уже является соучастником действий Израиля, поскольку оказывает техническую помощь, в частности помогает перехватывать ракеты.



