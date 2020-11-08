Трамп сообщил о дальнейшей стратегии своей команды

После заявления о том, что демократ Джо Байден выиграл гонку за Белый дом, президент Дональд Трамп и его команда ясно дали понять: он не планирует уступать в ближайшее время. Об этом пишет Reuters.

Фото: РБК

Дональд Трамп пообещал реализовать правовую стратегию, которая, как он надеется, отменит результаты выборов. Помощники Трампа, хотя и расходятся во мнениях относительно дальнейших действий, в основном поддерживают такую стратегию, сообщают Reuters.

"Простой факт: эти выборы еще далеко не окончены. Джо Байден не был признан победителем ни в одном штате, не говоря ужe о "спорных" штатах, или там, где наша кампания имела законодательные проблемы и препятствия", - сообщается в заявлении Трампа.

Как сообщает издание, советники президента признали, что шансы Трампа опровергнуть результаты выборов и остаться в Белом доме очень малы. Они планируют взять перерыв, чтобы решить юридические проблемы. Напомним, команда Трампа подала многочисленные судебные иски насчет предполагаемых нарушений на выборах.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Дональд Трамп заявил в Twitter, что победил на выборах.

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