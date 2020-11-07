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Дональд Трамп объявил, что победил на выборах

Дональд Трамп сообщил о своей победе на выборах

сегодня, 18:05 comments1213
Автор:

Татьяна Лозовенко

Дональд Трамп объявил в Twitter, что одержал победу на президентских выборах в США. Он отметил, что выиграл с "большим перевесом".

Дональд Трамп объявил, что победил на выборах

Фото: Дональд Трамп; РИА

Как сообщает oneindia, президент США также покинул Белый дом в субботу впервые со дня выборов, направившись в свой гольф-клуб в пригороде Вирджинии, поскольку подсчет голосов затянулся. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в США вспыхнули протесты, когда Дональд Трамп заявил об уверенности в своей победе в Twiter. Люди устраивали митинги, сжигали флаги и атаковали полицию. В Портленде и Нью-Йорке арестовали больше 60 человек, которые заявляли, что не позволят Трампу остаться на должности. По данным Fox News, Трамп в пятницу признал поражение после разговора с советниками.

Ранее действующий президент призывал остановить подсчет голосов, так как в этом году многие люди голосовали по почте из-за пандемии коронавируса, и, как заявил Дональд Трамп, производились махинации с подсчетом. По сообщениях СМИ, в некоторых штатах проводили пересчет из-за проблем с количеством избирателей в 2020 году. Многие американцы заявляли, что им приходили бюллетени, в которых указывались имена даже умерших родственников.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-election-2020/trump-joe-biden-voter-fraud-pennsylvania-election-b1672827.html
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