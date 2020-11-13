Трамп сообщил о краже 2,7 миллиона голосов

Дональд Трамп считает, что у него украли около 2,7 миллиона голосов избирателей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Фото: РБК





Политик заметил нехватку голосов в отчете о результатах голосований. Трамп уверен, что компьютерная система Dominion, которая подсчитывала бюллетени недосчитала ему 2,7 миллиона голосов избирателей. Также он подозревает, что Dominion не только не учла голоса, но и перекинула из того количества 221 тыс. голосов Джо Байдену.

Всего в разных штатах система насчитала 435 тыс. бюллетеней соперника Трампа. Еще 941 тыс. голосов были удалены.

Модераторы соцсети Twitter уже обозначили это заявление как "спорный контент".

Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября. У Джо Байдена и Дональда Трампа было почти одинаковое количество сторонников. Сейчас официального результата выборов президента нет, но им уже считают Байдена. Многие страны успели поздравить демократа с новой должностью, в том числе и Украина.

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