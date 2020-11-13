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Трамп сообщил о краже 2,7 миллиона голосов

Дональд Трамп уверен, что система, которая подсчитывает голоса, ошиблась и неправильно посчитала бюллетени

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Дональд Трамп считает, что у него украли около 2,7 миллиона голосов избирателей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Трамп сообщил о краже 2,7 миллиона голосов

Фото: РБК

Трамп сообщил о краже 2,7 миллиона голосов - фото 2

Политик заметил нехватку голосов в отчете о результатах голосований. Трамп уверен, что компьютерная система Dominion, которая подсчитывала бюллетени недосчитала ему 2,7 миллиона голосов избирателей. Также он подозревает, что Dominion не только не учла голоса, но и перекинула из того количества 221 тыс. голосов Джо Байдену.

Всего в разных штатах система насчитала 435 тыс. бюллетеней соперника Трампа. Еще 941 тыс. голосов были удалены.

Модераторы соцсети Twitter уже обозначили это заявление как "спорный контент".

Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября. У Джо Байдена и Дональда Трампа было почти одинаковое количество сторонников. Сейчас официального результата выборов президента нет, но им уже считают Байдена. Многие страны успели поздравить демократа с новой должностью, в том числе и Украина.

Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, есть ли шансы у Трампа стать президентом в 2024 году.



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Источник: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1326926226888544256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1326926226888544256%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fdonald-tramp-pidrakhuvav-shcho-v-noho-vkraly-2-7-miliona-holosiv%2Fa-
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