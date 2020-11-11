kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15617.39

ETH/USD

460.70

LTC/USD

59.56

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Ведущее СМИ США оценило шансы Трампа стать президентом в 2024 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Ведущее СМИ США оценило шансы Трампа стать президентом в 2024 году

По версии The Washington Post, Трамп еще может стать президентом США

сегодня, 12:54
Автор:

Владимир Лавский

Президент США Дональд Трамп, который, скорее всего, уступит свою должность Джо Байдену по итогам президентской гонки-2020, может вернуться на свой пост через четыре года. Так считают аналитики The Washington Post.

Ведущее СМИ США оценило шансы Трампа стать президентом в 2024 году

По версии издания, в истории Соединенных Штатов Америки уже были примеры, когда бывший президент возвращался на свою должность. К примеру, в 1888 году президент США Гровер Кливленд проиграл своему сопернику Бенджамину Харрисону, но через четыре года вернулся в Белый дом, вновь став американским президентом. 

К тому же, политика Трампа нравится многим избирателям, о чем свидетельствуют данные нынешнего голосования. Как минимум, 71 миллион американцев готов отдать за него свой голос. 

А перед тем, как покинуть Белый дом, Трампу нужно спасти республиканское большинство в Сенате. Если демократы 5 января одержат победу во втором туре выборов в Сенат в Джорджии, они возьмут под свой контроль Палату. Таким образом они смогут избавиться от всех препятствий, и принимать законодательство по своему усмотрению. При таких условиях демократы также получат право изменить "судебное наследство Трампа", реорганизовав суды в свою пользу.

Единственный способ для республиканцев предотвратить такое развитие событий — это получить поддержку преданных сторонников Трампа, а единственный, кто может в этом помочь, собственно, сам Трамп.

Как ранее сообщали "Комментарии", юрист Трампа пообещал сделать сенсационное заявление по итогам нынешних выборов


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/11/10/best-way-trump-could-launch-2024-campaign/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ