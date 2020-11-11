Ведущее СМИ США оценило шансы Трампа стать президентом в 2024 году

Президент США Дональд Трамп, который, скорее всего, уступит свою должность Джо Байдену по итогам президентской гонки-2020, может вернуться на свой пост через четыре года. Так считают аналитики The Washington Post.

По версии издания, в истории Соединенных Штатов Америки уже были примеры, когда бывший президент возвращался на свою должность. К примеру, в 1888 году президент США Гровер Кливленд проиграл своему сопернику Бенджамину Харрисону, но через четыре года вернулся в Белый дом, вновь став американским президентом.

К тому же, политика Трампа нравится многим избирателям, о чем свидетельствуют данные нынешнего голосования. Как минимум, 71 миллион американцев готов отдать за него свой голос.

А перед тем, как покинуть Белый дом, Трампу нужно спасти республиканское большинство в Сенате. Если демократы 5 января одержат победу во втором туре выборов в Сенат в Джорджии, они возьмут под свой контроль Палату. Таким образом они смогут избавиться от всех препятствий, и принимать законодательство по своему усмотрению. При таких условиях демократы также получат право изменить "судебное наследство Трампа", реорганизовав суды в свою пользу.

Единственный способ для республиканцев предотвратить такое развитие событий — это получить поддержку преданных сторонников Трампа, а единственный, кто может в этом помочь, собственно, сам Трамп.

Как ранее сообщали "Комментарии", юрист Трампа пообещал сделать сенсационное заявление по итогам нынешних выборов.

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