Трамп сорвался на журналистку: почему Белый дом устроил публичную травлю репортера

Новый скандал разгорелся вокруг Дональда Трампа после того, как журналистка CNN Кристен Холмс задала президенту вопрос о его отношениях с близкой помощницей Натали Харп. Вместо ответа глава Белого дома обрушился на репортера с резкой критикой, назвав ее работу "фейковыми новостями".

Белый дом. Фото: из открытых источников

Поводом для вопроса стали недавние слова сенатора-демократа Джона Оссоффа. Политик заявил, что Трамп якобы уделяет слишком много внимания личным проектам и поездкам, в том числе путешествиям вместе с Харп. При этом сенатор использовал формулировки, которые были восприняты как намек на их возможные близкие отношения.

Холмс попросила президента прокомментировать эти заявления. Реакция оказалась максимально эмоциональной. Трамп призвал журналистку замолчать, обвинил ее в неуважительном поведении и несколько раз повторил, что CNN распространяет ложную информацию.

Однако на этом конфликт не закончился. Позже аккаунт Белого дома в социальных сетях, предназначенный для оперативных политических реакций, опубликовал видеозапись перепалки и отдельно отметил Холмс. В публикации журналистку подвергли уничижительной критике, а сотрудники администрации использовали в ее адрес грубые выражения.

CNN оперативно выступила в защиту своей сотрудницы. В редакции подчеркнули, что Холмс является одной из наиболее опытных и уважаемых журналисток, работающих с Белым домом.

Очередная перепалка стала показательным эпизодом напряженных отношений между администрацией Трампа и американскими СМИ. Особенно резонансным оказался тот факт, что критика журналистки прозвучала не только от президента, но и со стороны официальных представителей Белого дома.

Теперь внимание приковано к тому, перерастет ли словесная атака в новый политический конфликт между администрацией и журналистским сообществом. Сам вопрос о Харп, который и стал причиной перепалки, на второй план пока не исчез.

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