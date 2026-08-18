Трамп зірвався на журналістку: чому Білий дім влаштував публічне цькування репортера

Новий скандал спалахнув навколо Дональда Трампа після того, як журналістка CNN Крістен Холмс поставила президентові питання про його стосунки з близькою помічницею Наталі Харп. Замість відповіді глава Білого дому обрушився на репортера із різкою критикою, назвавши її роботу "фейковими новинами".

Білий дім. Фото: з відкритих джерел

Приводом до питання стали недавні слова сенатора-демократа Джона Оссоффа. Політик заявив, що Трамп нібито приділяє надто багато уваги особистим проектам та поїздкам, у тому числі подорожам разом із Харп. При цьому сенатор використовував формулювання, які були сприйняті як натяк на їхні близькі стосунки.

Холмс попросила президента прокоментувати ці заяви. Реакція виявилася максимально емоційною. Трамп закликав журналістку замовкнути, звинуватив її у неповажній поведінці та кілька разів повторив, що CNN поширює неправдиву інформацію.

Однак на цьому конфлікт не скінчився. Пізніше обліковий запис Білого дому в соціальних мережах, призначений для оперативних політичних реакцій, опублікував відеозапис суперечки і окремо відзначив Холмс. У публікації журналістку піддали принизливій критиці, а співробітники адміністрації використали на її адресу грубі вислови.

CNN оперативно виступила на захист своєї співробітниці. У редакції підкреслили, що Холмс є однією з найдосвідченіших і найшанованіших журналісток, які працюють з Білим домом.

Чергова суперечка стала показовим епізодом напружених відносин між адміністрацією Трампа та американськими ЗМІ. Особливо резонансним виявився той факт, що критика журналістки прозвучала не лише від президента, а й з боку офіційних представників Білого дому.

Тепер увага прикута до того, чи переросте словесна атака на новий політичний конфлікт між адміністрацією та журналістською спільнотою. Саме питання про Харп, яке і стало причиною суперечки, на другий план поки що не зникло.

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