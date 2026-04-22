Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Трамп составил список "непослушных" стран НАТО и планирует их наказать: детали
Трамп составил список "непослушных" стран НАТО и планирует их наказать: детали

Команда Дональда Трампа ищет рычаги давления на тех, кто не поддержал операцию против Ирана

22 апреля 2026, 14:26
Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа разрабатывает неформальный рейтинг лояльности союзников по НАТО, который может определить будущие отношения Вашингтона с европейскими партнерами. По данным источников, документ создавали в преддверии визита генсека Альянса Марк Рютте в США.

Трамп составил список "непослушных" стран НАТО и планирует их наказать: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Речь идет о разделе стран на условные категории – "примерных" и "проблемных". Ключевым критерием стала готовность поддержать действия США во время операции против Ирана, а также вклад в совместную оборону. В Вашингтоне фактически оценивают, кто действует как союзник, а кто только формально остается в Альянсе.

Среди получивших высокую оценку называют Польшу, страны Балтии и частично Германию. Отдельно отмечают Румынию, предоставившую свою инфраструктуру для американских военных операций. Также положительно оценены государства, стабильно увеличивающие оборонные расходы и поддерживающие логистику США.

Испания, Франция и Великобритания оказались среди тех, кто либо отказался, либо медлил с поддержкой. В Вашингтоне уже открыто намекают: такая позиция будет иметь последствия.

Посреди вероятных шагов действия разглядывают пересмотр размещения американских войск, сокращение совместных учений и даже ограничение реализации вооружения. В то же время, сам механизм "наказаний" пока остается на стадии обсуждения.

В Белом доме отмечают, что США будут "помнить", кто поддержал их в критический момент. Такая риторика может существенно изменить баланс внутри Альянса и поставить под вопрос традиционную модель единства НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что попытки положить конец войне с Ираном не должны ставить под угрозу отношения с США. Заявление главы немецкого правительства появилось на фоне того, как президент США Дональд Трамп вновь подверг резкой критике НАТО за то, что, по его словам, Альянс не поддержал Ормузский пролив.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2026/04/22/trump-nato-allies-consequences-list-00883619?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
