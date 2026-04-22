Трамп составил список "непослушных" стран НАТО и планирует их наказать: детали

Администрация Дональда Трампа разрабатывает неформальный рейтинг лояльности союзников по НАТО, который может определить будущие отношения Вашингтона с европейскими партнерами. По данным источников, документ создавали в преддверии визита генсека Альянса Марк Рютте в США.

Речь идет о разделе стран на условные категории – "примерных" и "проблемных". Ключевым критерием стала готовность поддержать действия США во время операции против Ирана, а также вклад в совместную оборону. В Вашингтоне фактически оценивают, кто действует как союзник, а кто только формально остается в Альянсе.

Среди получивших высокую оценку называют Польшу, страны Балтии и частично Германию. Отдельно отмечают Румынию, предоставившую свою инфраструктуру для американских военных операций. Также положительно оценены государства, стабильно увеличивающие оборонные расходы и поддерживающие логистику США.

Испания, Франция и Великобритания оказались среди тех, кто либо отказался, либо медлил с поддержкой. В Вашингтоне уже открыто намекают: такая позиция будет иметь последствия.

Посреди вероятных шагов действия разглядывают пересмотр размещения американских войск, сокращение совместных учений и даже ограничение реализации вооружения. В то же время, сам механизм "наказаний" пока остается на стадии обсуждения.

В Белом доме отмечают, что США будут "помнить", кто поддержал их в критический момент. Такая риторика может существенно изменить баланс внутри Альянса и поставить под вопрос традиционную модель единства НАТО.

