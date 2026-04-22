Трамп склав перелік "неслухняних" країн НАТО і планує їх покарати: деталі
Трамп склав перелік "неслухняних" країн НАТО і планує їх покарати: деталі

Команда Дональда Трампа шукає важелі тиску на тих, хто не підтримав операцію проти Ірану

22 квітня 2026, 14:26
Кравцев Сергей

Адміністрація Дональда Трампа розробляє неформальний "рейтинг лояльності" союзників по НАТО, який може визначити майбутні відносини Вашингтона з європейськими партнерами. За даними джерел, документ створювали напередодні візиту генсека Альянсу Марк Рютте до США.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про поділ країн на умовні категорії — "зразкових" і "проблемних". Ключовим критерієм стала готовність підтримати дії США під час операції проти Ірану, а також внесок у спільну оборону. У Вашингтоні фактично оцінюють, хто діє як союзник, а хто – лише формально залишається в Альянсі.

Серед тих, хто отримав високу оцінку, називають Польщу, країни Балтії та частково Німеччину. Окремо відзначають Румунію, яка надала свою інфраструктуру для американських військових операцій. Також позитивно оцінено держави, що стабільно збільшують оборонні витрати та підтримують логістику США.

Натомість Іспанія, Франція та Велика Британія опинилися серед тих, хто або відмовився, або зволікав із підтримкою. У Вашингтоні вже відкрито натякають: така позиція матиме наслідки.

Серед можливих кроків впливу розглядають перегляд розміщення американських військ, скорочення спільних навчань і навіть обмеження продажу озброєння. Водночас сам механізм "покарань" поки залишається на стадії обговорення.

У Білому домі наголошують, що США "пам’ятатимуть", хто підтримав їх у критичний момент. Така риторика може суттєво змінити баланс всередині Альянсу і поставити під питання традиційну модель єдності НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що спроби покласти край війні з Іраном не повинні ставити під загрозу відносини із США. Заява глави німецького уряду з'явилася на тлі того, як президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував НАТО за те, що, за його словами, Альянс не підтримав Ормузьку протоку.




Джерело: https://www.politico.com/news/2026/04/22/trump-nato-allies-consequences-list-00883619?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
