США Трамп совершает серьезную ошибку: что не так в его отношении к Путину
Трамп совершает серьезную ошибку: что не так в его отношении к Путину

Бывший советник Белого дома Джон Болтон заявил, что Трамп ошибочно считает Путина другом.

17 декабря 2025, 15:50
Slava Kot
Slava Kot

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп по ошибке оценивает свои отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, путая личные симпатии с реальной международной политикой. По мнению Болтона, это заблуждение имеет серьезные последствия для безопасности США и союзников, в частности Украины.

Трамп совершает серьезную ошибку: что не так в его отношении к Путину

Болтон объяснил ошибку Трампа в отношениях с Путиным

По словам экс-советника, Трамп верит, что его лично теплые отношения с Путиным автоматически означают хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой. Однако Болтон отмечает, что такая логика не работает в отношениях с бывшим офицером КГБ. Американский политик убежден, что Путин не рассматривает Трампа как друга, а скорее как политика, которым можно манипулировать.

"Трамп считает Путина своим другом и верит, что если у него хорошие отношения с Путиным, то и отношения США и России хорошие. Это огромное упрощение. Путин не считает Трампа своим другом. Он видит в нем человека, которым можно манипулировать благодаря своему КГБ-шному опыту", — сказал Болтон.

Джон Болтон занимал должность советника по нацбезопасности в 2018–2019 годах и был уволен после разногласий с Трампом взглядами по Ирану, Северной Корее и России. После отставки он стал одним из самых жестких критиков американского лидера, обвиняя его в наивности и уступках авторитарным лидерам.

Что касается Украины, то позиция Болтона заключается в последовательной поддержке предоставления Киеву максимальной военной помощи и выступает против любых компромиссов с Кремлем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болтон считает, что Трамп планирует отстраниться от войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что экс-советник Трампа высказался за снижение мобилизационного возраста в Украине.



