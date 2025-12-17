Трамп робить серйозну помилку: що не так у його ставленні до Путіна

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Дональд Трамп помилково оцінює свої стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, плутаючи особисті симпатії з реальною міжнародною політикою. На думку Болтона, ця помилка має серйозні наслідки для безпеки США та союзників, зокрема України.

Болтон пояснив помилку Трампа у стосунках із Путіним

За словами ексрадника, Трамп вірить, що його особисто теплі відносини з Путіним автоматично означають добрі стосунки між Вашингтоном і Москвою. Однак, Болтон наголошує, що така логіка не працює у відносинах з колишнім офіцером КДБ. Американський політик переконаний, що Путін не розглядає Трампа як друга, а радше як політика, яким можна маніпулювати.

"Трамп вважає Путіна своїм другом і вірить, що якщо у нього хороші стосунки з Путіним, то й відносини США та Росії хороші. Це величезне спрощення. Путін не вважає Трампа своїм другом. Він бачить у ньому людину, якою можна маніпулювати завдяки своєму КДБ-шному досвіду", — сказав Болтон.

Джон Болтон обіймав посаду радника з нацбезпеки у 2018–2019 роках і був звільнений після розбіжностей з Трампому поглядах щодо Ірану, Північної Кореї та Росії. Після відставки він став одним із найжорсткіших критиків американського лідера, звинувачуючи його у наївності та поступках авторитарним лідерам.

Щодо України позиція Болтона полягає у послідовній підтримці наданні Києву максимальної військової допомоги та виступає проти будь-яких компромісів із Кремлем.

