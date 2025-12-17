Трамп робить серйозну помилку: що не так у його ставленні до Путіна

Рубрики
Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Дональд Трамп помилково оцінює свої стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, плутаючи особисті симпатії з реальною міжнародною політикою. На думку Болтона, ця помилка має серйозні наслідки для безпеки США та союзників, зокрема України.
Болтон пояснив помилку Трампа у стосунках із Путіним
За словами ексрадника, Трамп вірить, що його особисто теплі відносини з Путіним автоматично означають добрі стосунки між Вашингтоном і Москвою. Однак, Болтон наголошує, що така логіка не працює у відносинах з колишнім офіцером КДБ. Американський політик переконаний, що Путін не розглядає Трампа як друга, а радше як політика, яким можна маніпулювати.
Джон Болтон обіймав посаду радника з нацбезпеки у 2018–2019 роках і був звільнений після розбіжностей з Трампому поглядах щодо Ірану, Північної Кореї та Росії. Після відставки він став одним із найжорсткіших критиків американського лідера, звинувачуючи його у наївності та поступках авторитарним лідерам.
Щодо України позиція Болтона полягає у послідовній підтримці наданні Києву максимальної військової допомоги та виступає проти будь-яких компромісів із Кремлем.
