logo_ukra

BTC/USD

87586

ETH/USD

2943.55

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп робить серйозну помилку: що не так у його ставленні до Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп робить серйозну помилку: що не так у його ставленні до Путіна

Колишній радник Білого дому Джон Болтон заявив, що Трамп помилково вважає Путіна другом.

17 грудня 2025, 15:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Дональд Трамп помилково оцінює свої стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, плутаючи особисті симпатії з реальною міжнародною політикою. На думку Болтона, ця помилка має серйозні наслідки для безпеки США та союзників, зокрема України.

Трамп робить серйозну помилку: що не так у його ставленні до Путіна

Болтон пояснив помилку Трампа у стосунках із Путіним

За словами ексрадника, Трамп вірить, що його особисто теплі відносини з Путіним автоматично означають добрі стосунки між Вашингтоном і Москвою. Однак, Болтон наголошує, що така логіка не працює у відносинах з колишнім офіцером КДБ. Американський політик переконаний, що Путін не розглядає Трампа як друга, а радше як політика, яким можна маніпулювати.

"Трамп вважає Путіна своїм другом і вірить, що якщо у нього хороші стосунки з Путіним, то й відносини США та Росії хороші. Це величезне спрощення. Путін не вважає Трампа своїм другом. Він бачить у ньому людину, якою можна маніпулювати завдяки своєму КДБ-шному досвіду", — сказав Болтон.

Джон Болтон обіймав посаду радника з нацбезпеки у 2018–2019 роках і був звільнений після розбіжностей з Трампому поглядах щодо Ірану, Північної Кореї та Росії. Після відставки він став одним із найжорсткіших критиків американського лідера, звинувачуючи його у наївності та поступках авторитарним лідерам.

Щодо України позиція Болтона полягає у послідовній підтримці наданні Києву максимальної військової допомоги та виступає проти будь-яких компромісів із Кремлем. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Болтон вважає, що Трамп планує відсторонитися від війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що ексрадник Трампа висловився за зниження мобілізаційного віку в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини