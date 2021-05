Трамп создал свой "Twitter" - подробности

Бывший президент Америки Дональд Трамп, как и обещал, запустил собственную платформу для коммуникации. Об этом сообщает издание Fox News.

Дональд Трамп создал собственный Twitter - детали. Фото: ria.ru

Новая платформа политика очень похожа на Twitter. Трамп ее разработал из-за невозможности пользоваться другими социальными сетями, где его заблокировали. Поэтому единственный выход, который видел скандальный экс-президент — запустить собственную платформу для коммуникации.

Сайт называется "Со стола Дональда Трампа" ("From the Desk of Donald J. Trump"). Веб-ресурс — аналогия Твиттера, которым пользуется один человек. Дизайн и лента новостей — почти идентичны популярной платформе.

Так Трамп получил возможность дописывать в ленте короткие сообщения, делиться изображениями и видео для своих поклонников.

Кроме того, сообщениями политика могут делиться и пользователи Twitter и Facebook. Однако на этом ресурсе нет возможности оставлять комментарии ставить лайки.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп запустил свой официальный сайт 45office.com. Основная цель веб-платформы — поддерживать контакт и общаться со своими поклонниками. Так, сайт Трампа чем-то похож на ресурс действующего президента. Сайт создан, чтобы поддерживать память о президентстве Трампа. Как сообщается на ресурсе, платформа будет стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку имеет цель построить грандиозное американское будущее. Посетить и просмотреть ресурс можно здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп вместе со своими сторонниками объявил о бойкоте продукции Coca-Cola. В чем причина такого решения, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!