Трамп создал свой "Twitter" - подробности

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Кириєнко Анна
Бывший президент Америки Дональд Трамп, как и обещал, запустил собственную платформу для коммуникации. Об этом сообщает издание Fox News.
Дональд Трамп создал собственный Twitter - детали. Фото: ria.ru
Новая платформа политика очень похожа на Twitter. Трамп ее разработал из-за невозможности пользоваться другими социальными сетями, где его заблокировали. Поэтому единственный выход, который видел скандальный экс-президент — запустить собственную платформу для коммуникации.
Сайт называется "Со стола Дональда Трампа" ("From the Desk of Donald J. Trump"). Веб-ресурс — аналогия Твиттера, которым пользуется один человек. Дизайн и лента новостей — почти идентичны популярной платформе.
Так Трамп получил возможность дописывать в ленте короткие сообщения, делиться изображениями и видео для своих поклонников.
Кроме того, сообщениями политика могут делиться и пользователи Twitter и Facebook. Однако на этом ресурсе нет возможности оставлять комментарии ставить лайки.
Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп запустил свой официальный сайт 45office.com. Основная цель веб-платформы — поддерживать контакт и общаться со своими поклонниками. Так, сайт Трампа чем-то похож на ресурс действующего президента. Сайт создан, чтобы поддерживать память о президентстве Трампа. Как сообщается на ресурсе, платформа будет стремиться информировать, просвещать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку имеет цель построить грандиозное американское будущее. Посетить и просмотреть ресурс можно здесь.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп вместе со своими сторонниками объявил о бойкоте продукции Coca-Cola. В чем причина такого решения, читайте в нашем материале.
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