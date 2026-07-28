Трамп спросил Усика, чем украинцы отличаются от россиян: боксер ответил без слов

Встреча чемпиона мира по боксу Александра Усика с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме могла повлиять на изменение отношения американского лидера к Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговоров.

Усик и Трамп в Белом доме. Фото: instagram / Александр Усик

По информации издания, за последний год Трамп в частных беседах неоднократно выражал убеждение, что Украина проигрывает войну. Однако в последние недели его оценки стали заметно более оптимистичными. Одной из причин называют новые встречи с Владимиром Зеленским на международных саммитах, а также разговор с Александром Усиком.

WSJ пишет, что во время встречи в Овальном кабинете в июне этого года, оба мужчины сблизились из-за своего увлечения легендарным боксером Мухаммедом Али, с которым Усик имеет общий день рождения. Усик подарил Трампу подписанную боксерскую перчатку и сказал, что украинцы — "бойцы и победители". Кроме того, боксер рассказал о пережитом его семьей во время российских обстрелов Киева.

Впоследствии Трамп спросил у Усика, чем украинцы отличаются от россиян. В ответ украинский боксер молча указал на голову и сердце, чем дал понять, что разница заключается в мышлении и ценностях. Как отмечает издание, именно этот ответ произвел впечатление на американского президента.

Журналисты также пишут, что Трамп "любит и прислушивается" к победителям, поэтому разговор с Усиком мог повлиять на мнение президента США по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Усик в США пятью словами описал украинцев.

Также "Комментарии" писали, что Усик показал свое фото с Трампом и рассказал о встрече с президентом США.