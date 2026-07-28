Трамп запитав Усика, чим українці відрізняються від росіян: боксер відповів без слів

Зустріч чемпіона світу з боксу Олександра Усика з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі могла вплинути на зміну ставлення американського лідера до України. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з перебігом розмов.

Усик та Трамп у Білому домі. Фото: instagram / Олександр Усик

За інформацією видання, протягом останнього року Трамп у приватних бесідах неодноразово висловлював переконання, що Україна програє війну. Однак останніми тижнями його оцінки стали помітно оптимістичнішими. Однією з причин цього називають нові зустрічі з Володимиром Зеленським на міжнародних самітах, а також розмову з Олександром Усиком.

WSJ пише, що під час зустрічі в Овальному кабінеті у червні цього року, обидва чоловіки зблизилися через своє захоплення легендарним боксером Мухаммедом Алі, з яким Усик має спільний день народження. Усик подарував Трампу підписану боксерську рукавичку та сказав, що українці — "бійці і переможці". Крім того, боксер розповів про пережите його родиною під час російських обстрілів Києва.

Згодом Трамп запитав в Усика, чим українці відрізняються від росіян. У відповідь український боксер мовчки показав на голову та серце, чим дав зрозуміти, що різниця полягає у мисленні та цінностях. Як зазначає видання, саме ця відповідь справила враження на американського президента.

Журналісти також пишуть, що Трамп "любить і прислухається" до переможців, тому розмова з Усиком могла вплинути на думку президента США щодо України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Усик у США п'ятьма словами описав українців.

Також "Коментарі" писали, що Усик показав своє фото з Трампом та розповів про зустріч з президентом США.