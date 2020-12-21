Трамп стал худшим президентом в истории США по мнению американцев

Граждане Америки считают Дональда Трампа худшим президентом в истории США. По данным соцопросов телеканала Fox News, 42% американцев недовольны политикой 45-го главы государства.

Американцы считают Трампа худшим президентом в истории Штатов. Фото: slovoidilo.ua

Восемь процентов среди опрошенных оценивают его правление "ниже среднего".

Это абсолютный антирекорд, ведь по словам социолога Гарри Ентена, американцы никогда не давали таких низких оценок. Прошедшие президенты набирали не более двадцати процентов.

До правления Трампа средний показатель составлял четырнадцать процентов.

Однако сам Дональд Трамп, как и его сторонники, считает себя одним из лучших президентов в истории Штатов. Это подтверждает его твит, который он распространил 20 декабря.

Однажды у Авраама Линкольна спросили, как это чувствовать себя лучшим президентом за всю историю. Ответ Линкольна был: "Не знаю, вам придется спросить Дональда Трампа", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в пятницу 18 декабря подписал закон, который исключит китайские компании с фондовых бирж США, если они не будут соблюдать американских стандартов аудита.

Ранее украинско-американский миллионер Марк Гинзбург сообщил, что планировал вместе с Дональдом Трампом построить в Киеве небоскреб. Здание должно было называться Trump Tower. Трамп понял, что это выгодный и удачный бизнес, и он пожелал 4% от доходов будущего небоскреба. Это было платой за право использования громкого имени Дональда Трампа. Миллионер Марк Гинзбург сделал подсчеты, после которых понял, что для него такой бизнес не будет выгоден, поэтому Trump Tower так и остался нереализованным.

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