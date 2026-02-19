Несмотря на многочисленные утверждения российской пропаганды о якобы пророссийской позиции Дональда Трампа, нынешний президент США может стать фактическим могильщиком Российской Федерации, подобно тому, как его предшественник-республиканец Джордж Буш-старший сыграл роль в завершении существования Советского Союза. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Телеграф UA высказал бывший министр инфраструктуры Украины и дипломат Владимир Емельян.

По его словам, Трамп сейчас находится перед непростым выбором, касающимся взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что не стоит упрощать ситуацию и обвинять американского президента в работе на Москву: "Могут быть симпатии или политические соображения, но это не означает агентурную зависимость от другого государства", — отметил Емельян.

Он напомнил пример Буша-старшего, который формально поддерживал советского президента Михаила Горбачева, называл его другом и демонстрировал готовность помочь, в то же время тайно способствовал стратегическому ослаблению СССР.

"Внешне обнимаешь, приветствуешь, а другой рукой заканчиваешь империю", — объяснил Емельян, подчеркивая, что важно оценивать не слова, а реальные действия лидеров.

Сегодня Россия теряет своих союзников и находится под давлением на разных фронтах: Сирия, Венесуэла, Иран уже ощущают последствия внешнего давления. В то же время, цены на нефть остаются на рекордно низком уровне, что добавляет проблем российской экономике.

