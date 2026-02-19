Попри численні твердження російської пропаганди про нібито проросійську позицію Дональда Трампа, нинішній президент США може стати фактичним “могильщиком” Російської Федерації, подібно до того, як його попередник-республіканець Джордж Буш-старший відіграв роль у завершенні існування Радянського Союзу. Таку думку в інтерв’ю YouTube-каналу “Телеграф UA” висловив колишній міністр інфраструктури України та дипломат Володимир Омелян.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Трамп наразі перебуває перед непростим вибором, який стосується взаємодії з російським лідером Володимиром Путіним. Політик наголосив, що не варто спрощувати ситуацію та звинувачувати американського президента в роботі на Москву: “Можуть бути симпатії чи політичні міркування, але це не означає агентурну залежність від іншої держави”, — зазначив Омелян.

Він нагадав приклад Буша-старшого, який формально підтримував радянського президента Михайла Горбачова, називав його другом і демонстрував готовність допомогти, водночас таємно сприяв стратегічному ослабленню СРСР.

“Зовні обіймаєш, вітаєш, а іншою рукою закінчуєш імперію”, — пояснив Омелян, підкреслюючи, що важливо оцінювати не слова, а реальні дії лідерів.

Сьогодні Росія втрачає своїх союзників і перебуває під тиском на різних фронтах: Сирія, Венесуела, Іран вже відчувають наслідки зовнішнього тиску. Водночас ціни на нафту залишаються на рекордно низькому рівні, що додає проблем російській економіці.

