Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выложил видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он "играет" в футбол с известным футболистом Криштиану Роналду прямо в Овальном кабинете.

Трамп «сыграл» в футбол с Роналду (ВИДЕО)

В некоторых моментах лидеру США "удалось" отбивать мяч, не коснувшись его.

Отметим, что ранее один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду выложил снимки со встречи с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера.

Роналду стал одним из гостей на торжественном ужине Трампа в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Португальский футболист, выступающий за саудовский Аль-Наср, вместе с невестой Джорджиной также встретился с президентом США в Овальном кабинете.

"Спасибо, господин Президент, за ваше приглашение и за теплый прием, который вы и Первая леди предоставили мне и моей будущей жене Джорджине. Каждый из нас может дать что-то значимое, и я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения строить будущее, определяемое мужеством, ответственностью и продолжительным миром", — написал Роналду в Instagram.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп любит играть с искусственным интеллектом. До этого он в своей соцсети Truth Social запостил несколько шутливых видео. Среди них — видео с Горой Рашмор, на которой высечены главы 4-х выдающихся президентов США: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. Трамп скромно добавил свое лицо к выдающимся предшественникам.