Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social виклав відео, згенероване штучним інтелектом, на якому він грає у футбол з відомим футболістом Кріштіану Роналду пряму в Овальному кабінеті.

Трамп «зіграв» у футбол з Роналду (ВІДЕО)

У деяких моментах лідеру США "вдалося" відбивати м'яча, не торкнувшись його.

Зазначимо, що раніше один із найкращих футболістів в історії Кріштіану Роналду виклав знімки із зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і подякував американському лідеру.

Роналду став одним із гостей на урочистій вечері Трампа на честь візиту наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Португальський футболіст, який виступає за саудівський Аль-Наср, разом із нареченою Джорджіною також окремо зустрівся з президентом США в Овальному кабінеті.

"Дякую, пане Президенте, за ваше запрошення і за теплий прийом, який ви та Перша леді надали мені та моїй майбутній дружині Джорджині. Кожен із нас може дати щось значуще, і я готовий зробити свій внесок, щоб надихати нові покоління будувати майбутнє, яке визначається мужністю, відповідальністю та тривалим світом", — написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп любить гратися зі штучним інтелектом. До цього він у своїй соцмережі Truth Social запостив кілька жартівливих відео. Серед них — відео з Горою Рашмор, на якій висічено голови 4-х видатних президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна. Трамп скромно додав своє обличчя до видатних попередників.