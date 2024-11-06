Трамп таки победил: в Раде ответили, действительно ли помощь Украине от США теперь прекратится

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Кравцев Сергей
Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не ставит крест на продолжении военной помощи для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Иванна Климпуш-Цинцадзе считает ошибочно воспринимать победу Трампа, как "приговор" дальнейшей помощи от американского народа Украине. В то же время это хороший повод задуматься над тем, чтобы максимально мобилизовать свои внутренние ресурсы.
По ее мнению, есть много вопросов и непредсказуемости относительно того, каким будет внешнеполитический курс США, ведь Дональд Трампа — это об "антиистеблишменте" и о "противодействии глубинному государству".
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