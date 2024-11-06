Трамп таки победил: в Раде ответили, действительно ли помощь Украине от США теперь прекратится

Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не ставит крест на продолжении военной помощи для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Во время кампании много говорилось о том, что именно прямой бюджетной, финансовой помощи, которую предоставляли Соединенные Штаты, мы можем не увидеть при условии избрания Трампа и при условии избрания большого количества этих MAGA-республиканцев. Но на самом деле это не исключает то, что военная помощь может быть продолжена", — отметила нардеп.

Иванна Климпуш-Цинцадзе считает ошибочно воспринимать победу Трампа, как "приговор" дальнейшей помощи от американского народа Украине. В то же время это хороший повод задуматься над тем, чтобы максимально мобилизовать свои внутренние ресурсы.

"Это необходимость, я думаю, что скорректировать в определенной степени акценты, скорректировать в определенной степени месседжи, с которыми мы едем в Соединенные Штаты, зрационализировать в определенной степени те месседжи, не только там с точки зрения эмоциональной... Трамп — он бизнесмен, он прагмат, он рациональный человек", — отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, есть много вопросов и непредсказуемости относительно того, каким будет внешнеполитический курс США, ведь Дональд Трампа — это об "антиистеблишменте" и о "противодействии глубинному государству".

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