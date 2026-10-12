В Конгрессе США усиливается внимание к внешней политике президента Дональда Трампа по отношению к России. Американский политик-республиканец Борис Пинкус заявил о продвижении инициативы, которая должна ужесточить контроль законодателей по договоренностям Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пинкус сообщил, что поддерживающий Украину конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик собрал 218 голосов в поддержку соответствующей резолюции. По словам политика, инициатива объединила представителей обеих ведущих американских партий.

"Это очень важный момент. Потому что это только начало. Запомните это, друзья мои: более 60% американцев выступают за последовательную помощь Украине к ее полной победе", — заявил Пинкус.

По его мнению, поддержка инициативы свидетельствует о том, что в Конгрессе есть политики, которые не готовы безоговорочно одобрять решение Трампа по Кремлю. В то же время, Пинкус отмечает, что позиция законодателей зависит не только от их личных убеждений, но и от настроений американского общества.

Он считает, что конгрессмены-республиканцы и демократы должны считаться с избирателями, которые поддерживают Украину и не хотят, чтобы возможные договоренности Вашингтона с Москвой происходили за счет украинских интересов.

Отдельное внимание Пинкус уделил внутрипартийной ситуации в США. По его словам, часть республиканцев не решается открыто критиковать президента из-за возможных политических последствий. Речь идет о риске потерять поддержку Трампа во время праймериз — предварительного отбора кандидатов на выборы.

"Многие конгрессмены и сенаторы смотрят Трампу в рот. Он даже внутри собственной партии угрожает тем, кто будет действовать вопреки его желаниям: будет поддерживать их оппонентов на праймериз", — подчеркнул политик.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский должен открыто рассказать гражданам, как видит завершение войны с Россией и на какие условия готов согласиться во время возможных переговоров. Если конкретного плана нет, глава государства должен уйти. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.