Трамп зазнає страшного фіаско щодо Путіна: розкрито деталі про категоричний план США

У Конгресі США посилюється увага до зовнішньої політики президента Дональда Трампа щодо Росії. Американський політик-республіканець Борис Пінкус заявив про просування ініціативи, яка має посилити контроль законодавців за домовленостями Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пінкус повідомив, що конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, який підтримує Україну, зібрав 218 голосів на підтримку відповідної резолюції. За словами політика, ініціатива об’єднала представників обох провідних американських партій.

"Це дуже важливий момент. Тому що це лише початок. Запам’ятайте це, друзі мої: понад 60% американців виступають за послідовну допомогу Україні до її повної перемоги", — заявив Пінкус.

На його думку, підтримка ініціативи свідчить про те, що в Конгресі є політики, які не готові беззастережно схвалювати рішення Трампа щодо Кремля. Водночас Пінкус наголошує, що позиція законодавців залежить не лише від їхніх особистих переконань, а й від настроїв американського суспільства.

Він вважає, що конгресмени-республіканці та демократи мають зважати на виборців, які підтримують Україну та не хочуть, щоб можливі домовленості Вашингтона з Москвою відбувалися коштом українських інтересів.

Окрему увагу Пінкус приділив внутрішньопартійній ситуації у США. За його словами, частина республіканців не наважується відкрито критикувати президента через можливі політичні наслідки. Йдеться, зокрема, про ризик втратити підтримку Трампа під час праймеріз — попереднього відбору кандидатів на вибори.

"Багато конгресменів і сенаторів дивляться Трампу в рот. Він навіть усередині власної партії погрожує тим, хто діятиме всупереч його бажанням: підтримуватиме їхніх опонентів на праймеріз", — наголосив політик.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський має відкрито розповісти громадянам, як бачить завершення війни з Росією та на які умови готовий погодитися під час можливих переговорів. Якщо конкретного плану немає, глава держави повинен залишити посаду. Таку думку висловив колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.