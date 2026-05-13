Трамп точно на это не рассчитывал: к чему привели его угрозы о выводе войск США из Европы

Решение президента США Дональда Трампа сократить американский военный контингент в Германии не принесло Вашингтону ожидаемого результата. Несмотря на давление со стороны Белого дома, европейские союзники не спешат активнее поддерживать США в противостоянии с Ираном и все чаще делают ставку на собственную оборону.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Hill, администрация Трампа рассчитывала, что вывод 5 тысяч американских военных подтолкнет европейцев к более активному участию в операции по обеспечению судоходства в Ормузском проливе и к поддержке действий против Тегерана. Однако реакция Европы оказалась противоположной.

По словам старшего директора Европейского центра при Атлантическом совете Йорна Флека, европейские страны действительно заинтересованы в разблокировании Ормузского пролива, однако действуют исключительно исходя из собственных интересов. Решение Трампа, подчеркнул эксперт, никак не изменило их позицию.

На сегодняшний день крупнейший американский контингент в Европе размещен именно в Германии – около 36 тысяч военнослужащих. Там же находится авиабаза Рамштайн – ключевой логистический центр США на европейском направлении.

Ситуация обострилась после того, как ряд стран НАТО отказались участвовать в операции против Ирана. В частности, Испания и Италия не разрешили использовать свои базы для американской авиации. На этом фоне в Европе усиливаются настроения в пользу уменьшения зависимости от США.

В апреле Германия представила первую со времен Второй мировой войны полноценную военную стратегию, где Россия названа главной угрозой безопасности. Берлин также поставил цель создать сильнейшую армию Европы к 2039 году.

Даже внутри США инициатива Трампа вызвала споры. Ряд республиканцев выступили против сокращения присутствия в Европе, предлагая вместо этого усилить восточный фланг НАТО. Европейские эксперты отмечают: союзникам становится все труднее отличить реальные намерения Трампа от политического шантажа.

Дополнительное раздражение в ЕС вызвало и то, что Вашингтон начал войну с Ираном фактически без консультаций с партнерами. По словам аналитика Европейского политического центра Пола Тейлора, европейцы все чаще воспринимают политику Трампа как попытку управлять союзниками через давление и эффект громких заявлений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп выводит войска из Германии: увеличится ли угроза для Европы и Украины.



