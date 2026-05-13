Трамп на це точно не розраховував: до чого привели його погрози про виведення військ США з Європи

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити американський військовий контингент у Німеччині не дало Вашингтону очікуваного результату. Незважаючи на тиск з боку Білого дому, європейські союзники не поспішають активніше підтримувати США у протистоянні з Іраном і дедалі частіше роблять ставку на власну оборону.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Hill, адміністрація Трампа розраховувала, що виведення 5 тисяч американських військових підштовхне європейців до більш активної участі в операції із забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці та підтримки дій проти Тегерана. Проте реакція Європи виявилася протилежною.

За словами старшого директора Європейського центру при Атлантичній раді Йорна Флека, європейські країни справді зацікавлені у розблокуванні Ормузької протоки, проте діють виключно з власних інтересів. Рішення Трампа, наголосив експерт, ніяк не змінило їхньої позиції.

На сьогоднішній день найбільший американський контингент у Європі розміщений саме у Німеччині – близько 36 тисяч військовослужбовців. Там знаходиться авіабаза Рамштайн – ключовий логістичний центр США на європейському напрямку.

Ситуація загострилася після того, як низка країн НАТО відмовилася брати участь в операції проти Ірану. Зокрема, Іспанія та Італія не дозволили використати свої бази для американської авіації. На цьому тлі у Європі посилюються настрої на користь зменшення залежності США.

У квітні Німеччина представила першу від часів Другої світової війни повноцінну військову стратегію, де Росія названа головною загрозою безпеці. Берлін також поставив за мету створити найсильнішу армію Європи до 2039 року.

Навіть усередині США ініціатива Трампа викликала суперечки. Ряд республіканців виступили проти скорочення присутності в Європі, пропонуючи натомість посилити східний фланг НАТО. Європейські експерти зазначають: союзникам стає дедалі важче відрізнити реальні наміри Трампа від політичного шантажу.

Додаткове роздратування в ЄС викликало й те, що Вашингтон розпочав війну з Іраном фактично без консультацій із партнерами. За словами аналітика Європейського політичного центру Пола Тейлора, європейці все частіше сприймають політику Трампа як спробу керувати союзниками через тиск та ефект гучних заяв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп виводить війська з Німеччини: чи збільшиться загроза для Європи та України.



