Трамп требует от Европы заплатить 100 млрд долларов за войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США лидируют в финансировании помощи Украине в войне против России. По словам Трампа, Европа должна заплатить 100 млрд. долларов, чтобы сравниться с США в поддержке Украины.



Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп перед саммитом НАТО в Вашингтоне опубликовал сообщение в своей социальной сети TRUTH Social, где раскритиковал европейские страны. По словам бывшего президента, всего несколько стран НАТО выполняли свои обязательства перед Альянсом, когда он возглавил США.

"Если бы я, возможно, НАТО больше не было бы. Когда я стал президентом, я заметил, что только 7 из 28 стран-членов платили свои взносы. Большинство союзников имели задолженность, некоторые платили очень мало. Я считал это неприемлемым и настаивал на поэтому, чтобы они заплатили, если они хотят, чтобы миллиарды долларов поступали к ним", — написал Трамп.

Далее Трамп заявил, что подобная ситуация происходит и с помощью Украине. По его мнению, европейские страны присылают Украине меньше помощи, чем США, поэтому Трамп считает, что страны ЕС должны заплатить 100 млрд долларов.

"Теперь мы имеем схожую проблему. США платят большинство денег, чтобы помочь Украине бороться с Россией. Европа должна по крайней мере это компенсировать! Они должны более 100 миллиардов. Кривой Джо даже никогда не просил их об этом", — добавил Трамп.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, с 2022 года европейские страны вместе выделили Украине минимум 102 миллиарда евро, что превышает помощь от США — 74 миллиарда евро.

Данные НАТО также показывают, что, несмотря на увеличение расходов на оборону во время президентства Трампа, союзники значительно увеличили свои темпы расходов во время президентства Джо Байдена. Сейчас 23 из 32 стран придерживаются обязательств по расходам, эквивалентным 2% их ВВП на оборону – это вдвое больше, чем два года назад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на план Трампа об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, сколько украинцев готовы к потере территории, но иметь армию, НАТО и ЕС.