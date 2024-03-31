Трамп требует извинений от Байдена за его "кощунственный" поступок на Пасху

Дональд Трамп и его коллеги из Республиканской партии подвергли критике Джо Байдена за указ праздновать День видимости трансгендерных людей 31 марта, который в 2024 году совпадает с Пасхой у католиков. Команда Трампа называет такой поступок Байдена кощунственным, оскорбительным и ужасным.



Джо Байден в Белом доме на Пасху. Фото из открытых источников

Дональд Трамп призвал Джо Байдена немедленно извиняться перед миллионами христиан за празднование Дня видимости трансгендерных людей на Пасху. По их словам, это многолетнее нападение администрации Байдена на христианство.

"Мы призываем Джо Байдена и Белый дом извиняться перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра будет только один праздник — воскресение Иисуса Христа", — сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

С критикой в сторону Байдена также высказался спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон.

"Белый дом Байдена предал главный принцип Пасхи — воскресение Иисуса Христа. Запрещая священную истину и традиции — одновременно провозглашая Пасхальное воскресенье "Днем транссексуалов" — возмутительным и отвратительным", — пишет Джонсон.

Также высказал свои мысли по этому поводу и сын Трампа, Дональд Трамп младший. По его словам, Байден хочет, чтобы люди поклонялись "флагу транссексуалов вместо Бога". А бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами, известный своей откровенной антиукраинской позицией, заявил, что Байден нанес "удар по христианству", когда якобы специально провозгласил День видимости трансгендерных людей 31 марта, на Пасху.

Отметим, что День видимости трансгендерных людей был начат трансгендерной активисткой Рэйчел Кренделл в 2009 году. Однако Джо Байден подписал указ об официальном праздновании Дня видимости трансгендерных людей в 2021 году, когда вступил на должность президента США. В своем выступлении Джо Байден отметил смелость и вклад трансгендеров в развитие США и указал, что новый праздник указывает на более совершенное общество, где все люди будут равными и к которым относятся одинаково в течение жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден высмеял Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, почему Украина празднует Рождество в один день с католиками, а Пасху в разные, после того как перешла на обновленный календарь.