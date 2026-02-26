Трамп угрожает депортировать голливудскую звезду из-за "сумасшедшего расстройства Трампа"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на резкую критику голливудского актера Роберта Де Ниро. Глава Белого дома намекнул на возможность его депортации и обвинил голливудскую звезду в "сумасшедшем расстройстве Трампа".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Роберта Де Ниро в подкасте The Best People with Nicolle Wallace на телеканале MSNBC оценил ситуацию в США и высказался о политике Дональда Трампа. Он заявил, что Трамп "не имеет эмпатии" и "наносит вред стране". 82-летний обладатель "Оскара" назвал главу государства угрозой демократии.

"Он идиот. Мы должны избавиться от него. Он разрушит страну. Трамп ничего не понимает в человечности. У него нет эмпатии. Я не знаю, что он такое, но он инопланетянин, и он хочет нанести вред этой стране. Это что-то глубоко психологическое в нем, он хочет нанести вред людям. Он хочет нанести вред этой стране, ему безразлично", — сказал Де Ниро о Трампе.

Реакция Трампа была не менее резкой. В сообщении в соцсети Truth Sicial он назвал Де Ниро "больным и безумным человеком" с "чрезвычайно низким IQ" и заявил, что некоторые его высказывания являются "серьезно преступными", которые можно использовать для депортации актера. Президент также упомянул конгрессвумен Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб, покинувших зал во время его речи, и иронически предложил им "сесть в лодку" вместе с актером.

"Им бы действительно стоило сесть в лодку с сумасшедшим Робертом Де Ниро, еще одним больным и сумасшедшим человеком, я считаю, с чрезвычайно низким IQ, который совершенно не имеет представления, что делает или говорит, — некоторые из которых серьезно преступны!", — говорится в заявлении Трампа.

В конце Трамп сказал, что благодаря ему "Америка сейчас больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде, и это сводит их с ума". По его словам, Де Ниро имеет "сумасшедшее расстройство Трампа".

Синдром психического расстройства Трампа (TDS) – это пренебрежительный ярлык для описания иррациональной неприязни к Дональду Трампу. Его сторонники используют этот термин, чтобы дискредитировать оппонентов, выставляя их критику как эмоциональное отклонение, а не объективную позицию.

