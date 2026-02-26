Трамп погрожує депортувати голлівудську зірку через "божевільний розлад Трампа"

Президент США Дональд Трамп відреагував на різку критику голлівудського актора Роберта Де Ніро. Очільник Білого дому натякнув на можливість його депортації та звинуватив голлівудську зірку у "божевільному розладі Трампа".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Роберта Де Ніро в подкасті The Best People with Nicolle Wallace на телеканалі MSNBC оцінив ситуацію в США та висловився про політику Дональда Трампа. Він заявив, що Трамп "не має емпатії" і "завдає шкоди країні". 82-річний володар "Оскара" назвав главу держави загрозою для демократії.

"Він ідіот. Ми повинні позбутися його. Він зруйнує країну. Трамп нічого не розуміє в людяності. У нього немає емпатії. Я не знаю, що він таке, але він інопланетянин, і він хоче завдати шкоди цій країні. Це щось глибоко психологічне в ньому, він хоче завдати шкоди людям. Він хоче завдати шкоди цій країні, йому байдуже", — сказав Де Ніро про Трампа.

Реакція Трампа була не менш різкою. У дописі в соцмережі Truth Sicial він назвав Де Ніро "хворою та божевільною людиною" з "надзвичайно низьким IQ" і заявив, що деякі його висловлювання є "серйозно злочинними", який можна використати для депортації актора. Президент також згадав конгресвумен Ільхан Омар і Рашиду Тлаїб, які залишили залу під час його промови, та іронічно запропонував їм "сісти в човен" разом із актором.

"Їм би насправді варто було сісти в човен із божевільним Робертом Де Ніро, ще однією хворою та божевільною людиною, я вважаю, з надзвичайно низьким IQ, яка абсолютно не має уявлення, що робить чи говорить, — деякі з яких є серйозно злочинними!", — йдеться в заяві Трампа.

У кінці Трамп сказав, що завдяки йому "Америка зараз більша, краща, багатша та сильніша, ніж будь-коли раніше, і це зводить їх з розуму". За його словами, Де Ніро має "божевільний розлад Трампа".

Синдром психічного розладу Трампа (TDS) — це зневажливий ярлик для опису ірраціональної неприязні до Дональда Трампа. Його прихильники використовують цей термін, щоб дискредитувати опонентів, виставляючи їхню критику як емоційне відхилення, а не об’єктивну позицію.

