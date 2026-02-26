Трамп погрожує депортувати голлівудську зірку через "божевільний розлад Трампа"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп відреагував на різку критику голлівудського актора Роберта Де Ніро. Очільник Білого дому натякнув на можливість його депортації та звинуватив голлівудську зірку у "божевільному розладі Трампа".
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Роберта Де Ніро в подкасті The Best People with Nicolle Wallace на телеканалі MSNBC оцінив ситуацію в США та висловився про політику Дональда Трампа. Він заявив, що Трамп "не має емпатії" і "завдає шкоди країні". 82-річний володар "Оскара" назвав главу держави загрозою для демократії.
Реакція Трампа була не менш різкою. У дописі в соцмережі Truth Sicial він назвав Де Ніро "хворою та божевільною людиною" з "надзвичайно низьким IQ" і заявив, що деякі його висловлювання є "серйозно злочинними", який можна використати для депортації актора. Президент також згадав конгресвумен Ільхан Омар і Рашиду Тлаїб, які залишили залу під час його промови, та іронічно запропонував їм "сісти в човен" разом із актором.
У кінці Трамп сказав, що завдяки йому "Америка зараз більша, краща, багатша та сильніша, ніж будь-коли раніше, і це зводить їх з розуму". За його словами, Де Ніро має "божевільний розлад Трампа".
Синдром психічного розладу Трампа (TDS) — це зневажливий ярлик для опису ірраціональної неприязні до Дональда Трампа. Його прихильники використовують цей термін, щоб дискредитувати опонентів, виставляючи їхню критику як емоційне відхилення, а не об’єктивну позицію.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Роберт Де Ніро різко обізвав Трампа.
Також "Коментарі" писали, що Трамп публічно посварився з Джорджем Клуні.