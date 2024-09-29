Трамп угрожает Google судом: что возмутило бывшего президента США

Бывший президент США Дональд Трамп грозится возбудить уголовное дело против технологического гиганта Google, если его переизберут на президентских выборах в 2024 году. По словам Трампа, компания несправедливо предпочитает позитивные материалы о его сопернице Камале Харрис, тогда как о нем демонстрируются в основном негативные истории.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social пригрозил компании Google иском в суд.

"Было установлено, что Google незаконно использовал систему раскрытия и отображения только плохих историй о Дональде Трампе… в то же время показывал только хорошие истории о товарище Камале Харрис", — написал Трамп не указав, кто именно приводит такие выводы.

Как следствие Трамп назвал это "незаконной деятельностью", способом вмешательством в выборы и пригрозил Минюсту США возбудить уголовное дело, а если этого не произойдет, то после возможного переизбрания он сам инициирует судебные процессы против Google.

Компания Google ответила на обвинения Трампа и заявила, что не манипулирует результатами поиска в пользу ни одной стороны. В заявлении компании подчеркнуто, что сайты обоих кандидатов появляются в верхних позициях поиска по соответствующим запросам.

Это не первая угроза со стороны Трампа по уголовным расследованиям против его оппонентов. Ранее он обещал преследовать юристов, доноров и политических деятелей, которые, по его мнению, были причастны к "фальсификациям" на выборах 2020 года. Также под его критику попала Нэнси Пелоси, которую Трамп обвинил в неспособности предотвратить штурм Капитолия 6 января 2021 года, несмотря на то, что нападение было организовано его сторонниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, будет ли Трамп поддерживать Украину, если станет президентом США.

Также "Комментарии" писали о сыне Трампа, который раскритиковал Зеленского из-за слов о его отце.