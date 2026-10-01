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Трамп ультимативно унизил Европу из-за дизеля: требование шокирует

На фоне дефицита дизельного топлива и резкого повышения его стоимости США призывают европейские государства использовать собственные резервы топлива

1 октября 2026, 19:00
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Клименко Елена

Администрация президента США Дональда Трампа призывает Германию и Францию приступить к использованию стратегических запасов дизельного топлива, чтобы увеличить предложение на европейском рынке и сдержать дальнейший рост цен. По данным Reuters, Вашингтон в то же время предупреждает европейские страны о возможном сокращении американского экспорта дизеля в регион, если они не согласятся на такой шаг.

Трамп ультимативно унизил Европу из-за дизеля: требование шокирует

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Как сообщают источники издания, Соединенные Штаты призвали страны Евросоюза высвободить около 120 млн баррелей дизельного горючего в течение следующих шести месяцев. Сам Вашингтон рассматривает возможность ограничения экспорта, чтобы увеличить внутреннее предложение и ослабить ценовое давление на американском рынке в преддверии ноябрьских выборов.

Вопросы использования резервов уже обсуждали представители Еврокомиссии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Ирландии. В то же время в немецком Министерстве экономики отметили, что официального обращения от Международного энергетического агентства по высвобождению запасов пока не поступало.

По информации Reuters, Вашингтон также выражает недовольство позицией Берлина и Парижа из-за невыполнения предварительных договоренностей по использованию нефтяных резервов. Американский чиновник заявил, что Европе следует сотрудничать с США, поскольку стороны ищут возможность увеличить поставки нефтепродуктов и уменьшить расходы для потребителей.

Отдельно министр энергетики США Крис Райт обратил внимание на перебои со снабжением дизельного горючего на мировом рынке. По его словам, значительную роль сыграло сокращение экспорта из отдельных регионов.

Райт отметил, что мировой рынок лишился части поставок дизеля с Ближнего Востока и Китая, хотя американская сторона пытается компенсировать этот дефицит. В результате ситуация с топливом остается нестабильной, а правительства стран вынуждены искать дополнительные источники снабжения.

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