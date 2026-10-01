Трамп ультимативно принизив Європу через дизель: вимога шокує

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Німеччину та Францію розпочати використання стратегічних запасів дизельного пального, щоб збільшити пропозицію на європейському ринку та стримати подальше зростання цін. За даними Reuters, Вашингтон водночас попереджає європейські країни про можливе скорочення американського експорту дизеля до регіону, якщо вони не погодяться на такий крок.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Як повідомляють джерела видання, Сполучені Штати закликали країни Євросоюзу вивільнити близько 120 млн барелів дизельного пального протягом наступних шести місяців. Сам Вашингтон розглядає можливість обмеження експорту, щоб збільшити внутрішню пропозицію та послабити ціновий тиск на американському ринку напередодні листопадових виборів.

Питання використання резервів уже обговорювали представники Єврокомісії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Ірландії. Водночас у німецькому Міністерстві економіки зазначили, що офіційного звернення від Міжнародного енергетичного агентства щодо вивільнення запасів поки не надходило.

За інформацією Reuters, Вашингтон також висловлює невдоволення позицією Берліна та Парижа через невиконання попередніх домовленостей щодо використання нафтових резервів. Американський чиновник заявив, що Європі варто співпрацювати зі США, оскільки сторони шукають можливості збільшити постачання нафтопродуктів і зменшити витрати для споживачів.

Окремо міністр енергетики США Кріс Райт звернув увагу на перебої з постачанням дизельного пального на світовому ринку. За його словами, значну роль відіграло скорочення експорту з окремих регіонів.

Райт зазначив, що світовий ринок втратив частину поставок дизеля з Близького Сходу та Китаю, хоча американська сторона намагається компенсувати цей дефіцит. У результаті ситуація з паливом залишається нестабільною, а уряди країн змушені шукати додаткові джерела постачання.

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