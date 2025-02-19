Трамп упреком в адрес Киева ответил, почему Украины не было на переговорах в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное разочарование Украины из-за ее отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии, сказал, что это он разочарован из-за долгой продолжительности войны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос, что он думает о том, что Украина, которая воюет против России уже три года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за ее отсутствия на переговорах, Трамп сказал: "Это я разочарован, что идет война уже три года. Этого бы не произошло, если бы я был президентом. Они разочарованы, что не получили место за столом, но у них было три года".

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что якобы "это можно было решить очень легко", и "даже посредственный переговорщик мог это решить".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам встречи России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. По его словам, Россия "хорошо себя показала". Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать легитимности встречи между чиновниками США и России в Эр-Рияде. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника.

Находясь с визитом в Турции, Владимир Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.

Он также добавил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет совпадений".



