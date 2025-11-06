logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп усиливает давление на Путина: где США решили разместить свои войска

США все больше вытесняют Россию с Ближнего Востока и Путин теряет свои позиции в Сирии

6 ноября 2025, 14:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США собираются разместить свои силы на авиабазе в Дамаске, чтобы контролировать будущее соглашение о безопасности между Сирией и Израилем. В дальнейшем это станет частью более широкой стратегии Вашингтона после смены власти в Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Трамп усиливает давление на Путина: где США решили разместить свои войска

Войска США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, шесть источников, знакомых с этим вопросом, рассказали, что Соединенные Штаты готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь заключить пакт о безопасности, который Вашингтон заключает между Сирией и Израилем.

Планы США по присутствию в сирийской столице, о которых ранее не сообщалось, якобы будут признаком стратегического перераспределения Сирии с США после падения в прошлом году давнего лидера Башара Асада, союзника Ирана.

База расположена на въезде в южную Сирию, где планируют создать демилитаризованную зону в рамках пакта о ненападении между Сирией и Израилем. Это соглашение сейчас согласовывают при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, в понедельник Трамп проведет встречу в Белом доме с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа — это будет первый официальный визит сирийского лидера в Вашингтон.

Как сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ситуацией, включая двух западных чиновников и представителя сирийского оборонного ведомства, США планируют использовать авиабазу для мониторинга будущего соглашения между Дамаском и Тель-Авивом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина активно включится: Владимир Зеленский анонсировал важные решения по Сирии.




Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-military-establish-presence-damascus-airbase-sources-say-2025-11-06/
