Трамп посилює тиск на Путіна: де США вирішили розмістити свої війська
commentss НОВИНИ Всі новини

США дедалі більше витісняють Росію з Близького Сходу та Путін втрачає свої позиції у Сирії

США дедалі більше витісняють Росію з Близького Сходу та Путін втрачає свої позиції у Сирії

6 листопада 2025, 14:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США мають намір розмістити свої сили на авіабазі в Дамаску, щоб контролювати майбутню угоду про безпеку між Сирією та Ізраїлем. Надалі це стане частиною ширшої стратегії Вашингтона після зміни влади у Сирії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Трамп посилює тиск на Путіна: де США вирішили розмістити свої війська

Війська США. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що шість джерел, знайомих із цим питанням, розповіли, що Сполучені Штати готуються розмістити військову присутність на авіабазі в Дамаску, щоб допомогти укласти пакт про безпеку, який Вашингтон укладає між Сирією та Ізраїлем.

Плани США щодо присутності в сирійській столиці, про які раніше не повідомлялося, нібито будуть ознакою стратегічного перерозподілу Сирії зі США після падіння минулого року давнього лідера Башара Асада, союзника Ірану.

База розташована на в'їзді до південної Сирії, де планують створити демілітаризовану зону в рамках пакту про ненапад між Сирією та Ізраїлем. Цю угоду зараз погоджують за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа.

За даними видання, у понеділок Трамп проведе зустріч у Білому домі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа – це буде перший офіційний візит сирійського лідера до Вашингтона.

Як повідомили Reuters шість джерел, знайомих із ситуацією, включаючи двох західних чиновників та представника сирійського оборонного відомства, США планують використовувати авіабазу для моніторингу майбутньої угоди між Дамаском та Тель-Авівом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна активно увімкнеться: Володимир Зеленський анонсував важливі рішення щодо Сирії.




Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-military-establish-presence-damascus-airbase-sources-say-2025-11-06/
