Трамп устал ждать: кому поставил жесткий ультиматум

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль отменить соглашение о прекращении огня с ХАМАСом, если боевики не вернут заложников, все еще удерживаемых в Газе, к полудню субботы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Что касается меня, если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов — я думаю, это подходящее время — я бы сказал, отмените его, и все ставки сделаны, и пусть разразится ад", — заявил американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

Он добавил, что их следует вернуть к 12 часам субботы.

"А, если их не вернут — всех, а не по каплям и ошметкам, не по два и по три и по четыре и по два. В субботу в 12 часов, а после этого, я бы сказал, разразится ад", — отметил Дональд Трамп.

На вопрос о том, что может повлечь за собой "полный ад" в Газе, Трамп ответил, что спустя какое-то время боевики ХАМАС сами убедятся, что это значит.

Также Дональд Трамп выразил скептицизм по поводу того, что многие заложники остаются живыми для освобождения.

Отмечается, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф участвовал в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое было достигнуто в последние дни администрации президента Джо Байдена. Но после вступления в должность Трамп дал понять, что не уверен, что прекращение огня будет соблюдаться. Его план по постоянному выселению палестинцев из Газы и "владению" Сектором Соединенными Штатами внес еще больше неопределенности в этот процесс.

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