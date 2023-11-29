logo

BTC/USD

38161.85

ETH/USD

2061.88

LTC/USD

69.94

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Маск ответил по приглашению ХАМАС посетить Сектор Газа
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск ответил по приглашению ХАМАС посетить Сектор Газа

Американский миллиардер Илон Маск отклонил приглашение ХАМАС приехать в Сектор Газы и увидеть последствия войны на Ближнем Востоке.

сегодня, 09:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Американский бизнесмен Илон Маск отказал группировке ХАМАС приехать в Сектор Газа. Миллиардер заявил, что в настоящее время поездка на палестинскую территорию опасна.

Маск ответил по приглашению ХАМАС посетить Сектор Газа

Маск отказался приехать в Сектор Газа. Фото из открытых источников

Владелец Tesla и Space X Илон Маск попал в скандал из-за своих комментариев в социальной сети X. Слова бизнесмена восприняли как антиеврейские, осудили миллиардера и начали расторгать контракты с Маском. Как следствие, Илон Маск решил приехать в Израиль, где встретился с высшим руководством страны и посетил места атаки боевиков ХАМАС.


На приезд Маска отреагировали в Секторе Газа. ХАМАС призвал Маска приехать также на палестинскую территорию, чтобы "увидеть масштабы массовых убийств и разрушений", якобы совершенных Израилем на Ближнем Востоке. Илон Маск отреагировал на предложение.

"Сейчас это кажется немного опасным. Но я верю, что долгосрочное процветание Газа пойдет на пользу всем сторонам", – ответил Илон Маск.

Напомним, что в СМИ сообщали, что Зеленский должен был приехать в Израиль, но его визит отменило руководство страны, назвавшее приезд президента Украины "нежелательным".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск заявил о слишком больших рисках и требовал больше проинформировать общественность об увольнении Сэма Альтмана из OpenAI.

Также "Комментарии" писали, что американский бизнесмен резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Илон Маск назвал его "мясником". Миллиардер также сравнил президента с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого описал как трезво смотрящего на ситуацию человека.






Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!