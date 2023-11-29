Маск ответил по приглашению ХАМАС посетить Сектор Газа

Американский бизнесмен Илон Маск отказал группировке ХАМАС приехать в Сектор Газа. Миллиардер заявил, что в настоящее время поездка на палестинскую территорию опасна.

Маск отказался приехать в Сектор Газа. Фото из открытых источников

Владелец Tesla и Space X Илон Маск попал в скандал из-за своих комментариев в социальной сети X. Слова бизнесмена восприняли как антиеврейские, осудили миллиардера и начали расторгать контракты с Маском. Как следствие, Илон Маск решил приехать в Израиль, где встретился с высшим руководством страны и посетил места атаки боевиков ХАМАС.

На приезд Маска отреагировали в Секторе Газа. ХАМАС призвал Маска приехать также на палестинскую территорию, чтобы "увидеть масштабы массовых убийств и разрушений", якобы совершенных Израилем на Ближнем Востоке. Илон Маск отреагировал на предложение.

"Сейчас это кажется немного опасным. Но я верю, что долгосрочное процветание Газа пойдет на пользу всем сторонам", – ответил Илон Маск.

Напомним, что в СМИ сообщали, что Зеленский должен был приехать в Израиль, но его визит отменило руководство страны, назвавшее приезд президента Украины "нежелательным".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск заявил о слишком больших рисках и требовал больше проинформировать общественность об увольнении Сэма Альтмана из OpenAI.

Также "Комментарии" писали, что американский бизнесмен резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Илон Маск назвал его "мясником". Миллиардер также сравнил президента с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого описал как трезво смотрящего на ситуацию человека.











