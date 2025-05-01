Трамп устал ждать: на какое решение по Украине согласилась администрация США

Белый дом проинформировал Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов. Об этом стало известно изданию Kyiv Post, которое ссылается на источники в дипломатических кругах.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад. До сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

"Все прямые коммерческие продажи (DCS) работают тихо; о них не объявляют публично, как о продаже военной техники за границу. Новость здесь в том, что (продажа оружия США – ред.) продолжается, несмотря на все прогнозы, что Трамп полностью отрежет Украину", — сказал изданию аналитик по безопасности исследовательской группы Tochnyi.

В материале говорится, что сообщение о разрешении на продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов было подано Конгрессу в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, который предоставляет президенту США полномочия контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг. Соответствующее официальное уведомление поступило в Конгресс от Управления законодательных дел Государственного департамента США.

Исследователь оборонной и безопасности политики в некоммерческой, непартийной исследовательской организации Rand Corporation Майкл Сесире высказал мнение, что, если военная помощь США Украине будет поставлена на поток – независимо от того, идет ли речь о продлении предыдущих пакетов помощи или использовании президентского механизма экстренной передачи оружия, — это лишь усилит позиции США в переговорах.

"Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем стремлении к длительному прекращению огня в Украине. Для достижения этой цели США нужны рычаги влияния как на Киев, так и на Москву", — сказал Сесире.

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В материале отмечается, что документ обеспечивает Соединенным Штатам приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с разработкой природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.



