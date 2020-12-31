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Главная Новости Мир США Трамп устроит грандиозную новогоднюю вечеринку несмотря на пандемию COVID-19
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Трамп устроит грандиозную новогоднюю вечеринку несмотря на пандемию COVID-19

На вечеринку Трампа приглашены более 500 человек

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Америки Дональд Трамп в новогоднюю ночь 31 декабря собирается провести массовую новогоднюю вечеринку. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Трамп устроит грандиозную новогоднюю вечеринку несмотря на пандемию COVID-19

Трамп устроит огромную вечеринку на Новый год. Фото: birdinflight.imgix.net

Президент устраивает мероприятие несмотря на пандемию COVID-19, во время которой умерло 349 тысяч американцев. Новогодний праздник состоится на курорте самого политика Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида.

На вечеринку были приглашены около пятисот человек. Вход на мероприятие — платный. Один билет стоит около тысячи долларов.

Будут ли на празднике соблюдать противоэпидемические мероприятия, неизвестно.

Напомним, что Дональд Трамп вместе со своей женой уже переболели коронавирусом. Они преодолели болезнь в октябре.

Ранее мы сообщали, что граждане Америки считают Дональда Трампа худшим президентом в истории США. По данным соцопросов телеканала Fox News, 42% американцев недовольны политикой 45-го главы государства.

Восемь процентов среди опрошенных оценивают его правления "ниже среднего". Это абсолютный антирекорд, ведь по словам социолога Гарри Ентена, американцы никогда не давали таких низких оценок. Прошедшие президенты набирали не более двадцати процентов. В правление Трампа средний показатель составлял четырнадцать процентов. Однако сам Дональд Трамп, как и его сторонники, считает себя одним из лучших президентов в истории Штатов.

Также сайт "Комментарии" писал, что Дональд Трамп помиловал своих бывших советников Пола Манафорта и Роджера Стоуна — ключевых фигурантов в "русском" расследовании специального прокурора Роберта Мюллера. В этом списке — бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, а также давний советник президента США, политконсультант и лоббист Роджер Стоун. В перечне помилованных также фигурирует Чарльз Кушнер — отец советника президента США Джареда Кушнера, женатого на Иванке Трамп.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/world-life/_tramp-vlashtuye-super-vechirku-na-novij-rik/1005976
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