Трамп уволил главу службы кибербезопасности за самые "безопасные" выборы в истории США

Язык
Coinspot 18.11.2020
BTC/USD
17704.83
ETH/USD
484.57
LTC/USD
74.55
НБУ 18.11.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Президент Дональд Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Криса Кребса за "весьма неточное" заявление о выборах. Агентство заявило, что выборы 2020 года были самыми безопасными в истории США.
Фото: из открытых источников
Формально заявление сделал не Кребс, а консультативные органы CISA.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Байден создал свой "Летний Белый дом" на пляже Делавэра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости