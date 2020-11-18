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Главная Новости Мир США Трамп уволил главу службы кибербезопасности за самые "безопасные" выборы в истории США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп уволил главу службы кибербезопасности за самые "безопасные" выборы в истории США

Об этом он сообщил в Twitter

сегодня, 02:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Дональд Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Криса Кребса за "весьма неточное" заявление о выборах. Агентство заявило, что выборы 2020 года были самыми безопасными в истории США.

Трамп уволил главу службы кибербезопасности за самые "безопасные" выборы в истории США

Фото: из открытых источников

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование мертвых людей, наблюдатели за опросами не допускались на участки для голосования, "сбои" в системах для голосования, которые изменили голосование и многое другое", — написал Трамп в Твиттере во вторник вечером, добавив, что Кребс уволен "немедленно".

Формально заявление сделал не Кребс, а консультативные органы CISA.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была скомпрометирована", — заявила организация в четверг в заявлении, опубликованном CISA.

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Источник: https://www.rt.com/usa/507029-cyber-security-chief-fired-trump/
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