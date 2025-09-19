Трамп уже договорился об Украине с Китаем: что заявил президент США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о результатах разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

О своих впечатлениях американский лидер поделился в социальной сети Truth Social.

"Я только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Китая Си. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok", — написал Трамп.

Президент США анонсировал встречу с президентом Китая.

"Я также договорился с президентом Си, что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я поеду в Китай в начале следующего года, и что президент Си также приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время. Разговор был очень удачным, мы еще поговорим по телефону, благодарны за одобрение TikTok и с нетерпением".

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал заявление американского лидера.

"Вот сейчас Трамп говорит с тем, кто реально может повлиять на ситуацию. Путин не основной игрок. У него нет субъектности. Разговаривать надо с Си. Писал это раньше, и до сих пор придерживаюсь этого же мнения", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что в четверг, 4 сентября, состоялась встреча "коалиции желающих" в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсудили с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, разговор с американским лидером был длительным и очень детальным. В первую очередь, как отметил президент Украины, обсудили то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.