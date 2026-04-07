Трамп уже мечтает возглавить еще одну страну: президент США озадачил заявлением

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по Венесуэле, сообщив, что мог бы баллотироваться на пост президента этой страны. По словам бывшего главы Белого дома, его поддержка среди венесуэльцев якобы самая высокая из всех потенциальных кандидатов, что, по его мнению, открывает для него возможность серьезной политической карьеры за пределами США. Единственное условие, названное им, — быстро овладеть испанским языком, который считает легко выполнимой задачей.

О своем плане Трамп рассказал во время пресс-конференции, посвященной последним военным событиям после инцидента с самолетом над Ираном. Трансляцию эфира вел официальный канал The White House. В своих выступлениях он несколько раз сравнивал ситуацию в Венесуэле с глобальной геополитической ситуацией, отмечая свой якобы высокий рейтинг поддержки среди местного населения.

"Народ Венесуэлы говорит, что если я буду баллотироваться на пост президента, мой рейтинг будет выше, чем когда-либо раньше", — отметил Трамп.

Он добавил, что после завершения своих текущих дел в США мог бы обратить внимание на венесуэльские выборы. Для этого, по его мнению, нужно лишь овладеть испанским, что он сделает "очень быстро", ведь "хорошо владеет языками".

Трамп подчеркнул, что в настоящее время он доволен работой действующей власти Венесуэлы и не намерен немедленно вмешиваться во внутренние дела страны, но перспектива баллотирования остается открытой. Он также шутливо сравнил свою языковую подготовку с госсекретарем Марко Рубио, который известен владением испанским и имеет это "преимущество" в общении с латиноамериканскими лидерами.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские оккупационные силы готовят новый удар по территории Украины, используя баллистические ракеты средней дальности комплекса "Орешник". Об этом сообщают специализированные мониторинговые каналы, отслеживающие деятельность вооруженных сил РФ и передвижение вооружения.