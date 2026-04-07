Трамп вже мріє очолити ще одну країну: президент США спантеличив заявою
Трамп вже мріє очолити ще одну країну: президент США спантеличив заявою

Трамп зазначив, що швидко опанує іспанську у разі балотування, хоча наразі задоволений поточною владою

7 квітня 2026, 11:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо Венесуели, повідомивши, що міг би балотуватися на посаду президента цієї країни. За словами колишнього глави Білого дому, його підтримка серед венесуельців нібито найвища серед усіх потенційних кандидатів, що, на його думку, відкриває для нього можливість серйозної політичної кар’єри за межами США. Єдина умова, яку він назвав, — швидко опанувати іспанську мову, що він вважає легко здійсненним завданням.

Фото: з відкритих джерел

Про свій план Трамп розповів під час пресконференції, присвяченої останнім військовим подіям після інциденту з літаком над Іраном. Трансляцію ефіру вів офіційний канал The White House. У своїх виступах він кілька разів порівнював ситуацію у Венесуелі з глобальною геополітичною ситуацією, наголошуючи на своєму нібито високому рейтингу підтримки серед місцевого населення.

"Народ Венесуели говорить, що якщо я балотуватимуся на посаду президента, мій рейтинг буде вищий, ніж будь-коли раніше", — зазначив Трамп. 

Він додав, що після завершення своїх поточних справ у США міг би спрямувати увагу на венесуельські вибори. Для цього, на його думку, потрібно лише опанувати іспанську, що він зробить "дуже швидко", адже "добре володіє мовами".

Трамп підкреслив, що наразі він задоволений роботою чинної влади Венесуели і не має наміру негайно втручатися у внутрішні справи країни, але перспектива балотування залишається відкритою. Він також жартівливо порівняв свою мовну підготовку з держсекретарем Марко Рубіо, який відомий володінням іспанською і має цю "перевагу" в спілкуванні з латиноамериканськими лідерами.

