Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что позиции Кремля и США по поводу возможных переговоров остаются абсолютно несовместимыми. В интервью Главреду он подчеркнул, что Дональд Трамп декларирует стремление прекратить войну и публично поддерживает Украину, тогда как Владимир Путин заинтересован в ее продолжении и воспринимает какие-либо компромиссы как проявление слабости.

Фото: из открытых источников

По мнению Бондарева, ключевой вопрос заключается не в готовности Путина к диалогу, а в том, согласится ли Трамп вести переговоры на условиях, выгодных Кремлю.

"Да, он принимал его у себя, давал разные отсрочки – можно сказать, шел навстречу. Но теперь он не поставляет оружие бесплатно, а продает его – в частности через Европу. Бизнес больше всего. Но продает же? Продает", – подчеркнул дипломат.

При этом Трамп публично заявляет, что Украина должна отвоевать все свои территории, что, по словам Бондарева, является достаточно жесткой риторикой и отнюдь не сигналом уступок России.

Однако эксперт предостерегает: важно, подкрепят ли эти заявления конкретными действиями, останется ли это "пустой риторикой", которая может завершиться очередными отсрочками для Путина.

Бондарев также упомянул, что Путин и Трамп неоднократно контактировали: они по меньшей мере шесть раз общались по телефону, а также провели короткий саммит без общего обеда". Во время одной из встреч, по словам дипломата, Путин пытался вести разговор в духе исторических аналогий — от печенегов и половцев до Тевтонского до Тевтонского. оказалась утомительной: он, вероятно, понял, что выдержать это еще раз просто не сможет.

"Суть в том, что Трамп хочет остановить войну, а Путин — нет. Путин хочет, чтобы война завершилась только тогда, когда он решит. Он воспринимает любую попытку переговоров как проявление слабости", — заявил Бондарев.

