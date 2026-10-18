Трамп уже не скрывает настоящих намерений по Украине: что стоит за отменой санкций против РФ

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Сергій Кречмаровський
Американский лидер Дональд Трамп ошеломил решением об отмене санкций против РФ. И хотя пока это ограниченные уступки, однако, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, дальше будут новые соглашения. Почему изменились взгляды Трампа – от якобы поддержки Украины до сотрудничества с РФ?
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Публицист и журналист Виталий Портников отметил, что с Трампом вообще ничего не происходит. Он, по мнению эксперта, совершенно последователен в своих взглядах.
Портников отметил, что сравнивать то, что Трамп в интервью говорил о Зеленском, об Украине, о численности населения в России, о количестве населения в Украине с тем, что он говорил Зеленскому в Овальном кабинете во время их первой ссоры, это одни и те же вещи.
По его словам, Трамп согласился на закон Грэмма с условием, что там будет включен Иран. То есть, объяснил Портников, президент США решил, что сможет использовать закон Грэмма в борьбе с Ираном и что сможет с помощью закона Грэмма шантажировать те страны, которые ему не нравятся.
Портников подчеркнул: говорили, что Трамп не сможет хотя бы отменять ранее введенные санкции. Но, уточнил Портников, выходит, что может. И закон 2022 года, и закон Грэмма не разрешает США покупать российскую нефть и российские нефтепродукты, однако Трамп спокойно договаривается с Путиным о поставках, отметил эксперт.
По его словам, бывают ситуации, когда под давлением обстоятельств Трамп вынужден отступать от тех взглядов, которые действительно имеет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой подарок Трамп готовит Путину.