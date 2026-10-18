Трамп уже не скрывает настоящих намерений по Украине: что стоит за отменой санкций против РФ

Американский лидер Дональд Трамп ошеломил решением об отмене санкций против РФ. И хотя пока это ограниченные уступки, однако, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, дальше будут новые соглашения. Почему изменились взгляды Трампа – от якобы поддержки Украины до сотрудничества с РФ?

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Публицист и журналист Виталий Портников отметил, что с Трампом вообще ничего не происходит. Он, по мнению эксперта, совершенно последователен в своих взглядах.

Портников отметил, что сравнивать то, что Трамп в интервью говорил о Зеленском, об Украине, о численности населения в России, о количестве населения в Украине с тем, что он говорил Зеленскому в Овальном кабинете во время их первой ссоры, это одни и те же вещи.

"То же он говорил по сути в феврале 2022 года, когда в день нападения России на Украину назвал Путина гением. То есть на самом деле его взгляды вообще не меняются", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Трамп согласился на закон Грэмма с условием, что там будет включен Иран. То есть, объяснил Портников, президент США решил, что сможет использовать закон Грэмма в борьбе с Ираном и что сможет с помощью закона Грэмма шантажировать те страны, которые ему не нравятся.

"В этом плане конгрессмены, демократы, которые выступали против этого закона и говорили, что он не будет направлен против России и ее энергетических спонсоров, а будет использоваться Трампом исключительно для его собственных нужд, были абсолютно правы", — отметил эксперт.

Портников подчеркнул: говорили, что Трамп не сможет хотя бы отменять ранее введенные санкции. Но, уточнил Портников, выходит, что может. И закон 2022 года, и закон Грэмма не разрешает США покупать российскую нефть и российские нефтепродукты, однако Трамп спокойно договаривается с Путиным о поставках, отметил эксперт.

По его словам, бывают ситуации, когда под давлением обстоятельств Трамп вынужден отступать от тех взглядов, которые действительно имеет.

"А на самом деле он является абсолютно ярым поклонником Путина. Как многие люди из Мага являются ярыми поклонниками Трампа. И что бы ни делал Трамп, им это нравится. Они это оправдывают", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой подарок Трамп готовит Путину.