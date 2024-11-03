Трамп в бешенстве: Гаррис получила поддержку там, где республиканец даже не думал

Камала Гаррис неожиданно опережает Дональда Трампа в Айове на три процентных пункта, что может предвещать сюрпризы на выборах в США. В частности, об этом свидетельствуют результаты опроса Des Moines Register/Mediacom, сообщает "Европейская правда".

Трамп и Гаррис

Опрос, проведенный с 28 по 31 октября среди 808 потенциальных избирателей Айовы, показывает, что Гаррис обошла Трампа на 20 процентных пунктов среди женщин, а среди мужчин ее отставание сократилось вдвое с сентября. В общей сложности она опережает Трампа с результатом 47% против 44%.

Для сравнения, в сентябрьском опросе Трамп опережал Гаррис на четыре пункта, а в июне имел преимущество в 18 пунктах президенту Джо Байдену, который в то время рассматривался как основной кандидат от демократов.

Айова, которая традиционно считалась надежным республиканским штатом, в 2016 году поддержала Трампа с преимуществом более чем в 9 пунктах, а в 2020 — на 8 пунктов.

Несмотря на то, что Айова не входила в список "шатких" штатов, на которых оба кандидата сосредоточили основное внимание, результаты опросов свидетельствуют об изменении настроений. Ни один из кандидатов не вел активную кампанию в Айове после праймериз и не имеет штаба в штате.

Между тем штаб Трампа раскритиковал опрос Des Moines Register, назвав его "предвзятым", и указал на результаты опроса колледжа Эмерсона, проведенного 1-2 ноября, демонстрирующего 10-процентное преимущество Трампа над Гаррисом.

На национальном уровне Гаррис и Трамп обладают примерно равной поддержкой. Победитель в Айове получит шесть голосов избирательной коллегии. День выборов в США намечен на 5 ноября, а досрочное голосование уже продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за три дня до президентских выборов лидер республиканцев Дональд Трамп продолжает сокращать отрыв от вице-президента США Камалы Гаррис. Согласно последним опросам, Трамп проигрывает в национальных опросах в США чуть больше, чем на один процент, однако лидирует по шансам у букмекеров.



