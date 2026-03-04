Трамп в бешенстве: какое условие выставил Пентагону на фоне войны в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа срочно собирает руководителей крупнейших оборонных корпораций, чтобы ускорить выпуск вооружений. Об этом сообщает Reuters.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Встреча проходит на фоне резкого сокращения американских арсеналов после начала операции против Ирана.

С 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину и начала военных действий Израиля в Газе, США направили союзникам вооружения на миллиарды долларов. Речь идет об артиллерийских системах, боеприпасах и противотанковых ракетах. Однако нынешний конфликт с Ираном потребовал даже больше ракет большой дальности, чем было передано Киеву.

Белый дом намерен заставить производителей работать быстрее и увеличить объемы поставок. В частности, компания Raytheon, выпускающая крылатые ракеты Tomahawk, уже заключила новое соглашение с Пентагон. Планируется довести производство до 1000 ракет в год. В 2026 году оборонное ведомство рассчитывает закупать по 57 ракет ежемесячно по средней цене 1,3 млн долларов за единицу.

Администрация усиливает давление на подрядчиков, требуя сосредоточиться на наращивании выпуска, а не на дивидендах для акционеров.

В ближайшее время Пентагон опубликует список компаний, которые срывают контракты. У них будет 15 дней на представление плана исправления ситуации. В противном случае ведомство готово пойти на жесткие меры – вплоть до расторжения соглашений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа активно ищет варианты, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине ракет к системам противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.



