Трамп у сказі: яку умову виставив Пентагону на тлі війни в Ірані

Адміністрація президента США Дональда Трампа терміново збирає керівників найбільших оборонних корпорацій, аби прискорити випуск озброєнь. Про це повідомляє Reuters.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зустріч відбувається на тлі різкого скорочення американських арсеналів після початку операції проти Ірану.

З 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ до України та початку військових дій Ізраїлю в Газі, США направили союзникам озброєння на мільярди доларів. Йдеться про артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети. Однак нинішній конфлікт з Іраном зажадав навіть більше ракет великої дальності, ніж було передано Києву.

Білий дім має намір змусити виробників працювати швидше та збільшити обсяги постачання. Зокрема, компанія Raytheon, яка випускає крилаті ракети Tomahawk, вже уклала нову угоду з Пентагоном. Планується довести виробництво до 1000 ракет на рік. 2026 року оборонне відомство розраховує закуповувати по 57 ракет щомісяця за середньою ціною 1,3 млн доларів за одиницю.

Адміністрація посилює тиск на підрядників, вимагаючи зосередитись на нарощуванні випуску, а не на дивідендах для акціонерів.

Найближчим часом Пентагон опублікує перелік компаній, які зривають контракти. Вони мають 15 днів на подання плану виправлення ситуації. Інакше відомство готове вдатися до жорстких заходів – до розірвання угод.

