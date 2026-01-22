Трамп в Давосе выразил удивление об уровне IQ людей из Сомали (ВИДЕО)

Рубрики
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал противоречивые заявления по поводу сомалийской общины, выразив "удивление" уровнем IQ выходцев из Сомали и подверг сомнению их интеграцию в американское общество.
Дональд Трамп на форуме в Давосе вспомнил дело о масштабном мошенничестве в штате Миннесота, к которому были причастны выходцы из Сомали. Трамп выразил удивление, что сомалийцы могли организовать такую схему, считая их низкоинтеллектуальными людьми.
Далее Трамп расширил тезис, назвав Сомали "не настоящей страной" и заявил, что Запад не может "массово импортировать иностранные культуры", которые не смогли построить стабильные государства. Хотя в Сомали существует правительство и государственные институты.
Директор Центра развития общины в Институте Брукингса Андре Перри сказал, что такие слова Трампа относительно меньшинств часто превращаются в политику, которая ставит в невыгодное положение гораздо большую часть людей.
Лидеры сомалийской общины в США также обращают внимание, что большинство беженцев прибыли в страну легально, спасаясь от десятилетий войны и засух. По словам представителей общественных организаций в Миннесоте, часть американцев Сомали даже поддержала Трампа на выборах 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп во время выступления в Давосе ошибся с названием Азербайджана.
Также "Комментарии" писали, что Трамп сказал о приближении окончания войны в Украине.