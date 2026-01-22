Трамп у Давосі висловив здивування про рівень IQ людей з Сомалі (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зробив суперечливі заяви щодо сомалійської громади, висловивши "здивування" рівнем IQ вихідців із Сомалі та поставив під сумнів їхню інтеграцію в американське суспільство.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп на форумі в Давосі згадав справу щодо масштабного шахрайства в штаті Міннесота до якої були причетні вихідці з Сомалі. Трамп висловив здивування, що сомалійці могли організувати таку схему, адже вважав їх низькоінтелектуальними людьми.

"Ми розправляємося з шахрайством на суму понад 19 мільярдів доларів, які були викрадені сомалійськими бандитами. Ви можете повірити, що в Сомалі виявилося, що їхній IQ вищий, ніж ми думали. Я завжди кажу, що це люди з низьким IQ. Як вони потрапили до Міннесоти та вкрали всі ці гроші?", — сказав Трамп.

Далі Трамп розширив тезу, назвавши Сомалі "не справжньою країною" та заявив, що Захід не може "масово імпортувати іноземні культури", які не змогли побудувати стабільні держави. Хоч в Сомалі існує уряд і державні інституції.

Директор Центру розвитку громади в Інституті Брукінгса Андре Перрі сказав, що такі слова Трампа щодо певних меншин часто перетворюються на політику, яка ставить у невигідне становище набагато більшу частину людей.

"Ці коментарі про іммігрантів, сомалійців чи кого завгодно, зрештою стають політикою. Коли ми просто відпускаємо це як таке: "О, це просто Трамп". Ні, це передвістя політики Трампа", — пояснив Перрі.

Лідери сомалійської громади в США також звертають увагу, що більшість біженців прибули до країни легально, рятуючись від десятиліть війни та посух. За словами представників громадських організацій у Міннесоті, частина сомалійських американців навіть підтримала Трампа на виборах 2024 року, що робить його заяви ще більш суперечливими.

