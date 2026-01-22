Трамп у Давосі висловив здивування про рівень IQ людей з Сомалі (ВІДЕО)

Рубрики
Президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зробив суперечливі заяви щодо сомалійської громади, висловивши "здивування" рівнем IQ вихідців із Сомалі та поставив під сумнів їхню інтеграцію в американське суспільство.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп на форумі в Давосі згадав справу щодо масштабного шахрайства в штаті Міннесота до якої були причетні вихідці з Сомалі. Трамп висловив здивування, що сомалійці могли організувати таку схему, адже вважав їх низькоінтелектуальними людьми.
Далі Трамп розширив тезу, назвавши Сомалі "не справжньою країною" та заявив, що Захід не може "масово імпортувати іноземні культури", які не змогли побудувати стабільні держави. Хоч в Сомалі існує уряд і державні інституції.
Директор Центру розвитку громади в Інституті Брукінгса Андре Перрі сказав, що такі слова Трампа щодо певних меншин часто перетворюються на політику, яка ставить у невигідне становище набагато більшу частину людей.
Лідери сомалійської громади в США також звертають увагу, що більшість біженців прибули до країни легально, рятуючись від десятиліть війни та посух. За словами представників громадських організацій у Міннесоті, частина сомалійських американців навіть підтримала Трампа на виборах 2024 року, що робить його заяви ще більш суперечливими.
