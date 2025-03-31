Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию: что может решиться по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Как передает портал "Комментарии", такой информацией поделился "Axios".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным источников СМИ, потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в том числе в кулуарах переговоров о войне в Украине, которые проходили в Саудовской Аравии.

Один из источников, осведомленный о планах, проинформировал, что одной из дат, которая обговаривалась для визита, было 28 апреля, но позже визит был отложен. Текущий план состоит в том, чтобы Трамп отправился в Саудовскую Аравию в середине мая.

Официальный представитель администрации Трампа также не стал отрицать, что ведется планирование поездки в Саудовскую Аравию.

Авторы публикации обращают внимание, что Саудовская Аравия активно помогает США в посредничестве в прекращении огня между Россией и Украиной в трехлетней войне.

"Источник, осведомленный о запланированном визите, сообщил, что саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной", — пишет Axios.

Читайте также на портале "Комментарии" — как оказалось у Лондона и Парижа недостаточно механизмов, чтобы убедить другие европейские столицы поддержать идею с отправкой миротворческих войск в Украину без военной поддержки США. Другие страны готовы бы поддержать эту идею, но смотрят в сторону Вашингтона, который пока что не может ясно продемонстрировать, как он относится к данной идее.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский якобы хочет уйти от подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".



